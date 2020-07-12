«Леганес» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леганес» — «Валенсия».
Ставка: гол после 76-й минуты за 2.26.
«Этот матч имеет все предпосылки стать крайне интересным. Обеим командам позарез нужно побеждать. «Леганесу» только победа сохраняет сколько-нибудь серьёзные шансы избежать вылета в Сегунду. «Валенсия» же, терзаемая борьбой с владельцем клуба Питером Лимом, нуждается в одном шаге вверх в турнирной таблице, чтобы взлететь в зону попадания в Лигу Европы.
В борьбе за седьмое место «Валенсии» нужны победы, а не ничьи. Терять обеим командам нечего, поэтому, мне кажется, тут высокая вероятность голов в концовке игры. Поставлю на гол в любые ворота начиная с 76-й минуты и до финального свистка. В принципе из тех же предположений можно сделать ставку и на то, что второй тайм окажется результативнее первого. У «Леганеса» обычно много времени уходит на раскачку, безголевой первый тайм – это просто классика для матчей «Леганеса».
- 12 июля 2020
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40