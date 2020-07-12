«Леганес» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леганес» — «Валенсия».

Ставка: гол после 76-й минуты за 2.26.

«Этот матч имеет все предпосылки стать крайне интересным. Обеим командам позарез нужно побеждать. «Леганесу» только победа сохраняет сколько-нибудь серьёзные шансы избежать вылета в Сегунду. «Валенсия» же, терзаемая борьбой с владельцем клуба Питером Лимом, нуждается в одном шаге вверх в турнирной таблице, чтобы взлететь в зону попадания в Лигу Европы.

В борьбе за седьмое место «Валенсии» нужны победы, а не ничьи. Терять обеим командам нечего, поэтому, мне кажется, тут высокая вероятность голов в концовке игры. Поставлю на гол в любые ворота начиная с 76-й минуты и до финального свистка. В принципе из тех же предположений можно сделать ставку и на то, что второй тайм окажется результативнее первого. У «Леганеса» обычно много времени уходит на раскачку, безголевой первый тайм – это просто классика для матчей «Леганеса».