«Леванте» — «Атлетик» Б: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леванте» — «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» в один мяч или ничья за 1.77.

«Между этими командами лишь пять очков в турнирной таблице, но сейчас, за три тура до конца чемпионата, такое расстояние – пропасть. «Леванте» уже не имеет серьезной мотивации – команда обезопасила себя от вылета и уже не претендует на еврокубковую зону, тогда как «Атлетик» бьется на попадание в Лигу Европы. Но проваленный второй тайм в прошлом матче с «Севильей» здорово снизил перспективы «Атлетика» попасть в Европу. Теперь баскам нужно 7–9 очков в последних трех матчах, а значит, из Валенсии «львам» нужно привозить победу.



Разница в мотивации может сыграть ключевую роль. Плюс у «Атлетика» возвращается в строй после дисквалификации лучший бомбардир команды Рауль Гарсия, его так не хватало в прошлом матче. Думаю, резонно поставить на то, что «Атлетик» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью. Матч выглядит подходящим и для ставки на то, что будет забито два-три гола. Открытый стиль игры и раскрепощенность «Леванте» должны помочь забить пару голов, но прагматичный и низовой футбол «Атлетика» намекает, что вряд ли будет больше трех голов».