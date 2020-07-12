«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 35-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.00, ИТБ 50.5% «Арсенала» по владению мячом за 1.83.

«Обе команды сейчас достаточно проблемные, находятся в середине турнирной таблицы, на Лигу чемпионов не претендуют.



«Тоттенхэм» чуть более проблемный. В последнем матче с ними не очень хорошо обошлись – не назначили пенальти в начале, на что жаловался Жозе Моуринью. Но он ни слова не сказал, что за 90 минут с аутсайдером АПЛ его подопечные не смогли нанести ни одного удара в створ. У «Тоттенхэма» проблемы и в атаке и в обороне. Дайер дисквалифицирован, а он у Моуринью стал основным центральным защитником. Вернулись в состав португалец Алдервейрелд и Вертонген, которые уже практически свыклись с местом на лавке запасных.



У «Арсенала» с результатами более или менее наладилось. С игрой тоже стало лучше, чем раньше, но до идеала далеко. Четыре победы в пяти матчах. У букмекеров фаворит «Тоттенхэм», но, мне кажется, шансов больше у «Арсенала».



Понятно, как будет развиваться игра. У Моуринью единственный шанс добиться результата – закрыться, как он обычно делает в матчах с топ-командами, играть вторым номером с надеждой на быстрые ноги Сона, Бергвейна и Ламелы.



А «Арсенал» будет больше владеть мячом и всячески пытаться взламывать оборону «шпор». Что из этого выйдет, сказать сложно, но, мне кажется, у «Арсенала» больше шансов.



Что касается ставок, то первая на владение. Вполне возможно, что букмекеры ошибутся. В последних четырех матчах «Тоттенхэм» много владел мячом, потому что встречался с маленькими командами. Скорее всего, средний показатель по владению у «шпор» сейчас вырос.



Также предлагаю поставить на победу «Арсенала» с форой 0».