«Севилья» — «Мальорка»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.93.

«Мальорка» с огромным отрывом худшая команда чемпионата по игре в гостях. Островитяне набрали на выезде лишь пять очков (1 победа, 2 ничьи, 14 поражений). Чтобы сохранить шансы остаться в Примере, «Мальорке» надо обязательно набирать очки как минимум в одном из двух оставшихся выездных матчей — против «Севильи» и «Осасуны». Терять островитянам нечего, и в конце матча на «Рамон Санчес Писхуане» им наверняка придётся раскрываться.



«Севилье» тоже нужно побеждать — чтобы сохранить текущее третье место и, главное, не дать «Вильярреалу» потеснить себя из зоны Лиги чемпионов. Поэтому логично ожидать тут острую концовку игры. Ставлю на тотал больше 1.5 гола во втором тайме".