«Севилья» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матча испанской Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Мальорка».
Ставка: «Севилья» не проиграет и обе забьют за 1.96, гол Мунира за 2.50.
«Матч из категории, где надо и тем, и другим. «Севилья» одержала очень важную волевую победу в Бильбао, здорово прибавив во втором тайме. Заслуженная победа. «Мальорка» же — как та лягушка, которая пытается взбить из молока масло и выбраться из кувшина. Но вряд ли ей это удастся сделать. Слишком мало матчей остается, а отрыв у конкурентов серьезный.
Но рисковать «Мальорке» надо. В хорошем состоянии Кучо Эрнендес, есть Будимир, Кубо. У «Севильи» же сейчас нет основного голкипера Вацлика. Буну — хороший вратарь, но все привыкли к Вацлику. С «Эйбаром» чуть-чуть повезло, не пропускали. Может быть, пропустит «Севилья». «Мальорке» надо рисковать и лезть вперед. Но не верю, что «Севилья» дома проиграет.
Основной прогноз — «Севилья» не проиграет и обе забьют». Коэффициент — 1,96. И, учитывая, что Мунир в хорошей форме, после рестарта забил три мяча, правда, все на выезде, он может отличиться сейчас. В матче с «Атлетиком» вышел на замену, и здесь наверняка выйдет в основе. И у него будет больше шансов забить. Гол Мунира идет за 2,5».
- 12 июля 2020
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