ЦСКА — «Рубин»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.02.



«ЦСКА набрал ход. После крупного проигрыша в матче с «Зенитом» команда немножко встряхнулась и, изменив линию обороны, стала действовать совсем по-другому. В центре поля у хозяев очень хорошо смотрится Константин Марадишвили, он добавил быстроты, жесткости принятия решений. ЦСКА стал играть гораздо сильнее и лучше, да и в целом сейчас выглядит солидно.



Думаю, ЦСКА будет владеть инициативой, а «Рубин» большую часть матча — обороняться. У «Рубина» очень серьёзные проблемы в обороне. «Краснодар» не смог забить команде Слуцкого, да и в последних матчах «Рубин» не пропускает, но ЦСКА — не «Уфа» или «Оренбург», свои моменты не упустит и реализует.



Интерес к матчу подогревается противостоянием Слуцкого с ЦСКА. Не думаю, что это станет для Слуцкого дополнительной мотивацией, да и ушел из ЦСКА он на хорошей ноте. Безусловно, ему будет приятно оказаться на «армейском» стадионе, но не более. «Рубин» закрепился в середине турнирной таблицы и почти обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.



Разница в классе между командами очевидна, а мотивация у ЦСКА зашкаливает. «Армейцам» нужна Лига чемпионов как воздух, и лучше выйти в Лигу чемпионов напрямую, а не с третьего места. У ЦСКА впереди — матч с «Локомотивом», поэтому необходимо обыгрывать «Рубин».

ЦСКА — «Рубин». Прогноз: Слуцкий передаст привет Гинеру, Акинфеев всё же пропустит Дисквалификации Дивеева и Набабкина рискуют дорого обойтись красно-синим.