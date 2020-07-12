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«Борнмут– «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 35-го тура чемпионата Англии

«Борнмут– «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 35-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут– «Лестер».

Ставка: «Борнмут» не забьёт за 2.40, победа «Лестера» за 1.74.

«Борнмут» давно не побеждает. Около десяти встреч команда уже не может выиграть. «Лестер» тоже на выезде играет не лучшим образом, но команда всё-таки стоит более высоко в таблице, бьётся за место в Лиге чемпионов.

«Лисы» не побеждают в шести последних матчах в гостях, и мне кажется, что эта серия не может продолжаться долго. Сейчас самый удобный соперник для того, чтобы её прервать.

После пяти поражений подряд «Борнмут» скатал единственную спасительную ничью за последнее время. Я думаю, что «Лестер» выиграет. Также мне кажется, что «Борнмут» не забьёт. «Борнмут» «Лестеру» забивает в принципе немного: что дома, что на выезде.

В этом плане лисам удобно играть против этого соперника. Есть ощущение, что «Борнмут» скатывается к грустной перспективе расставания с АПЛ".

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