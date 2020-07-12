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«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Игоря Гамулы на матч 28-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Игоря Гамулы на матч 28-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.65.

«Наверное, для «Локо» определяющий матч, им нужна победа, чтобы занять второе место. «Краснодар» наступает на пятки, может после этих туров набрать больше очков, потому что у них есть пропущенный матч. Обязательно нужно побеждать.

«Уфа» довольно неплохо выглядит в обороне. Мало пропускает, очень здорово играет в контратаку. Игра построенная, коллектив боевой, ребята бьются друг за друга. Даже проигрывая, на последних минутах футболисты «Уфы» стараются спасти матчи и даже спасают.

«Уфа» — крепкий орешек. Забрали очки у ЦСКА и «Спартака». Не будет просто «Локомотиву». Игра предстоит боевая. Но поставлю на хозяев".

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В пяти предыдущих очных встречах «железнодорожники» добыли лишь одну победу.
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