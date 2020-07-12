«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 28-го тура чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» за 1.75.
«Оренбургу» будет очень тяжело. Ему будет очень сложно: малое количество футболистов, очень жаркая погода, которая изнуряет всю Россию.
Те ресурсы, которые есть сейчас у «Оренбурга», малы. Может быть, к матчу с «Ростовом» кто-то уже и поправится, но очень сложным будет матч. В такой тренированности непросто выступать и делать какие-то результаты.
Что касается «Ростова», то он потихоньку выздоравливает. Очень жаль, что «Ростов» попал в такую ситуацию. Этот клуб вполне мог рассчитывать на лигачемпионовское место, это было очевидно по тем лидерам, которые были до рестарта. Но так случилось.
«Ростов» в любом случае попадёт в еврокубки. Тут не всё потеряно. При удачном раскладе можно занять и третье место.
Игра будет сложная. Матч перенесли, он должен был начаться в 14:00, а будет в более поздний срок из-за жары.
У «Ростова» уже поправился Ерёменко, это один из ключевых футболистов. Я буду ставить на победу «Ростова» с коэффициентом 1.75".
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