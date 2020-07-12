«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Динамо» находится в полосе неудач. Были у них мечты о еврокубках, но, наверное, с такими результатами, как в последнее время, об этом и думать не надо. Прямо скажем, после коронавируса футбол «Динамо» не удается.



«Крылья Советов» сменили тренера. Теперь Андрей Талалаев руководит командой. Одержана первая победа. Определенные изменения происходят. Талалаеву удалось вдохнуть в команду энтузиазм, и сейчас ситуация меняется каждая день. Если раньше думали, что одна команда будет подниматься из ФНЛ, то сейчас кажется, что две. Значит, «Крыльям» нужно вести серьезную борьбу за выживание, подниматься по турнирной таблице.



Не сомневаюсь, Талалаев что-то придумает под московское «Динамо». Вопрос в том, как команда сможет это реализовать.



Что-то отличное от счета 1:0 или 0:0 во встрече этих команд встречалось в 2013 году. С тех пор шесть матчей с очень слабой результативностью.



Выберу ставку «обе забьют» за хороший коэффициент 1,98. Мне кажется, сейчас как раз тот момент, когда эти клубы должны показать более результативный футбол».