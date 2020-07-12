«Тоттенхэм – «Арсенал»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Англии

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм – «Арсенал».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
«Команды соседствуют в таблице — седьмое и восьмое места. До Лиги чемпионов обе не дотягивают, и для них это провал, потому что перед ними стояли большие задачи.
«Тоттенхэм» при Моуриньо играет неровно: начинали неплохо, а потом немножко растерялись. После матча с «Эвертоном» произошел скандал — после первого тайма чуть ли не подрались Льорис и Сон. Жозе Моуриньо обвинил себя. Объяснил это тем, что хочет, чтобы футболисты выкладывались в полную силу, с максимальными усилиями выходили на поле. Это привело к такому вот конфликту.
«Арсенал» после многих проигрышей потихоньку выздоравливает: три победы и ничья в последних четырех матчах.
В этом матче, думаю, будет открытая игра, много интересных моментов и борьбы. Мой прогноз на матч «Тоттенхэм » — «Арсенал» — будет забито больше 2,5 мяча».
- 12 июля 2020
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