«Тоттенхэм – «Арсенал»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Англии

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм – «Арсенал».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.



«Команды соседствуют в таблице — седьмое и восьмое места. До Лиги чемпионов обе не дотягивают, и для них это провал, потому что перед ними стояли большие задачи.



«Тоттенхэм» при Моуриньо играет неровно: начинали неплохо, а потом немножко растерялись. После матча с «Эвертоном» произошел скандал — после первого тайма чуть ли не подрались Льорис и Сон. Жозе Моуриньо обвинил себя. Объяснил это тем, что хочет, чтобы футболисты выкладывались в полную силу, с максимальными усилиями выходили на поле. Это привело к такому вот конфликту.



«Арсенал» после многих проигрышей потихоньку выздоравливает: три победы и ничья в последних четырех матчах.



В этом матче, думаю, будет открытая игра, много интересных моментов и борьбы. Мой прогноз на матч «Тоттенхэм » — «Арсенал» — будет забито больше 2,5 мяча».

«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ В 9 из 13 последних лондонских дерби непременно забивали обе стороны.