«Тоттенхэм – «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на лондонское дерби в АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм – «Арсенал».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.71.
«Не секрет, что «Арсенал» — клуб намного успешнее, нежели «Тоттенхэм», особенно в эпоху АПЛ, за время которой канониры трижды становились чемпионами и неоднократно занимали второе-третье место.
А «Тоттенхэм» никогда на вершину не поднимался. Только в последние четыре года, с 2016-го, стал завершать сезон в первой четверке.
Сегодня обе команды в кризисе. Соседи по турнирной таблице, располагаясь у подножия тех позиций, которые открывают дорогу в Лигу Европы. У «Арсенала» есть запасной вариант прорыва в еврокубки — победа в Кубке Англии, но у них на пути стоит могучий «Манчестер Сити».
В предстоящем матче считаю фаворитом хозяев, команду Жозе Моуриньо. Не сомневаюсь, что его парни будут мотивированы до предела. «Арсенал» — не только мощный раздражитель, но и один из главных конкурентов в борьбе за еврозону.
В обеих командах есть потери. Из-за дисквалификации не смогут играть юный форвард «Арсенала» Нкетиа, удаленный в домашнем матче с «Лестером», и опорник «Тоттенхэма» Эрик Дайер, получивший четырехматчевую дисквалификацию за стычку с болельщиком еще в кубковом матче с «Норвичем» в Лондоне 4 марта. Кстати, в тот день «Тоттенхэм» уступил сопернику в серии пенальти и вылетел из розыгрыша».
- 12 июля 2020
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