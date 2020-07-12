ЦСКА — «Рубин»: прогноз Виктора Гусева на матч 28-го тура чемпионата России в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: Чалов забьёт за 2.50.

«Многие команды стали хоронить из-за серии неудач. Чалов — потенциально лучший бомбардир ЦСКА, забил, он тоже возвращается. Мы видели победу ЦСКА в дерби со „Спартаком“. Потом заблистала атака “армейцев” в матче с „Ахматом“, в котором четыре мяча забили красно-синие. В первом круге в Казани — 1:0 выиграл ЦСКА.



В последних матчах ЦСКА с „Рубином“ семь побед «армейцев», две ничьи и один раз выиграл „Рубин“ в далеком 2017 году. После паузы у „Рубина“ в четырёх матчах две победы, одна ничья и один проигрыш во встрече с „Локомотивом“. Очень неплохо. „Рубин“ в 26 турах забил 15 мячей — показатель неудачный.



У „Уфы“ 19 забитых, а меньше „Рубина“ никто не забивал. По пропущенным „Рубин“ — на третьем месте. Закрыться и играть на ничью с надеждой на контратаку — с такой стратегией „Рубину“ сложно будет играть с ЦСКА на чужом поле. Тем более „Рубин“ выйдет после злого „Краснодара“.



Команда — соперник ЦСКА должна воспользоваться слабыми местами в обороне «армейцев», но „Рубин“ — не настолько атакующая команда. Особой надежды на голы „Рубина“ нет. В матче ЦСКА — «Рубин» предлагаю поставить на гол Чалова с коэффициентом 2.50. Думаю, он забьет".