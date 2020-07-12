«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Динамо» — «Крылья Советов».



Ставка: «Крылья» не проиграют за 2.06.



«Матч непростой, команды подходят к встрече в разном состоянии. Помните матч “Динамо” с ЦСКА после перерыва? Тогда игроки не тренировались даже неделю. Роман Широков перед встречей сказал, что первые матчи коллектив, может, и проведет хорошо, но вынужденное отсутствие тренировок скажется на дистанции. Так и получилось. “Динамо” играет с трудом, еле набирая очки.



А “Крылья Советов” после смены главного тренера по-настоящему побежал. Андрей Талалаев сумел подстегнуть игроков. Может быть, нашел правильное сочетание футболистов на поле. Где-то еще работает багаж Божовича, о чем говорил Талалаев. Были ничьи с сильным соперниками, а потом и вовсе победа со счетом 4:2. Вопрос, сколько сил у “Крылышек” играть в столь энергозатратный футбол.



Мне кажется, сейчас “Динамо” даже на своем поле не является очевидным фаворитом. Удивляют коэффициенты на этот матч. Предлагаю довольно рискованный исход из-за большого коэффициента. Посмотрите насколько высоки котировки на то, что “Крылья” не проиграют. А гостям очки очень нужны. Х2 в этой встрече вполне реален, ведь “Крылья” в последнее время хороши, а “Динамо” — не очень».

«Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз: Комличенко, Глушенков и Зиньковский возьмут выходной В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более одного гола.