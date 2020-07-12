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«Краснодар» — «Урал»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 28-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Урал»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 28-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 2.12.

«Любопытно получается, что после каждого тура в нашем чемпионате появляются новые претенденты на шестую позицию, которая потенциально может стать лигоевропейской. То „Динамо“, то „Спартак“, то „Уфа“. Сейчас ещё и „Урал“ на это место претендует. „Урал“ может выйти в Лигу Европы ещё и через Кубок, но всё равно у екатеринбуржцев есть шансы оказаться и на шестом месте по итогам сезона.

Мотивация у „Урала“ прекрасная, форма замечательная. Пять матчей вместе с кубковым сыграно. Лишь одна ничья, всё остальное победы. В каждой игре „Урал“ забил. Средняя результативность на посткоронавирусном отрезке — два мяча за игру у „Урала“. Плюс у него разные атакующие варианты. Бикфалви, Панюков, Погребняк, Эль-Кабир — все в хорошей форме.

«Краснодар» уязвим. Пропускают «быки» в каждом матче, ещё ни разу они не победили, если не брать техническую победу над «Оренбургом». Если «Краснодар» ещё и в этом матче потеряет очки, то у ЦСКА появятся серьёзные шансы обойти конкурента и попасть на лигочемпионское место. Кровь из носу южанам нужна здесь победа.

«Урал» на ходу, уязвим «Краснодар». Я думаю, что обе команды забьют. На это дают высокий коэффициент 2.12. Не уверен в команде Мусаева, поэтому играем такой вариант".

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В трёх предыдущих турах «быки» набрали лишь одно очко. Нужно исправляться.
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