«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Спортивный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон».



Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.98.



«Волки» разочаровали во втором матче кряду. После невзрачной игры и домашнего проигрыша в матче с «Арсеналом» (0:2) уступили более цельному и эффективному «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Теперь до Лиги чемпионов, если «Ман Сити» не получит оправдательный приговор и пятое место будет проходным, — шесть очков, и, похоже, лишь призрачные шансы этот гандикап ликвидировать.



К тому же в очередной раз у Адама Траоре вывих плеча, и, похоже, Нуну Санту не будет заставлять играть одного из своих лучших игроков на уколах.



«Эвертон» прилично смотрится после рестарта сезона. У Анчелотти с Фергюсоном получается добиваться от игроков прогресса. В пяти матчах лишь одно поражение и место в середине таблицы, что, если учесть посредственное начало сезона, можно считать успехом.



Не хочется ставить на хозяев, пусть они и более мотивированы. Лучше поставить на то, что много голов забито не будет. «Волки» и «ириски» в сумме провели десять матчей после возобновления сезона, и лишь в одном из них было забито больше двух мячей».