«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

«Отличная возможность для обеих команд сыграть в нормальный футбол. Последнее дерби сезона не принесет большой радости ни тем ни другим. Вряд ли эти клубы мечтали о Лиге Европы перед началом чемпионата.



Турнирные задачи — в сторону. Обратил бы внимание на то, что команды играют не очень результативно. С другой стороны, «Арсенал» после серии неудач начал набирать ход — длительная серия без поражений.



«Тоттенхэм» проиграл «Шеффилду». Но 2 последних матча выиграл, хотя и забивал не особо много. Сложно выбрать подходящую ставку. Может быть от 0:0 до… Не думаю, что будет много голов. Скорее, команды будут стремиться не проиграть в лондонском дерби, чтобы совсем уж не расстраивать болельщиков.



Осторожность и желание не опозориться (особенно со стороны «Тоттенхэма») будут превалировать.



Большого количества голов не жду. Думаю, 1:0, 1:1, 0:0 – в этом диапазоне. Скорее всего, матч получится низовым. Если на «Арсенал» — «Лестер» у меня ТМ (2,5) зашел, то и здесь возьмем низы. Не думаю, что команды будут много атаковать и забивать.



Все-таки риск большой — неудачное турнирное положение, неудачный сезон. Да еще и проиграть в дерби напоследок, было бы совсем плохо. Поэтому играем ТМ 2,5».