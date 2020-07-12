«Леганес» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Константин Генич сделал прогноз на матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Леганес» — «Валенсия».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.79.

«Леганес» на грани вылета. У команды 29 очков. От спасительного 17-го места — 6 очков. За три тура отыграть такой гандикап будет очень сложно. Команде Хавьера Агирре надо одержать три победы и ждать, что соперник в трех матчах подряд оступится.



«Валенсия» после ухода Селадеса наконец-то вымучила победу в матче с «Вальядолидом». Но бросать играть не собирается, хотя выглядит неровно. Есть кадровые проблемы и внутри клуба. Но «Валенсия» все равно пытается вернуть расположение болельщиков.



В последних 7 встречах этих команд в Пример «Валенсия» ни разу не проиграла. Было 4 победы валенсийцев и 3 ничьих. Но здесь попробую взять многогранный вариант «2–3 гола в матче». Может быть ничья — 1:1, или победа — 2:0 одной из команд, или 2:1 в ту или иную сторону. «Леганесу» надо рисковать, «Валенсия» может эту игрушку поддержать. Но больше трех мячей не жду".