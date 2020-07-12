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«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

«В Кубке и английской Премьер-лиге противники успели встретиться девять раз. Три победы одержали бирмингемцы, четыре на счету лондонцев. Две ничьи.

Однако на этот раз шансов на успех больше у «орлов». Дело тут в том, что у «львов» серьёзные проблемы с результативностью, из чего вытекает и всё остальное. В предыдущих восьми матчах в розыгрыше чемпионата Англии они сумели забить только два мяча.

Впрочем, у «Кристал Пэлас» дела не намного лучше. В предыдущих четырёх матчах они сумели оформить только два. При таких раскладах интересно смотрится классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84. Предпосылок к высокой результативности не видно».

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«Львы» оформили два гола в восьми играх, а меньше «орлов» в АПЛ забил лишь «Норвич».
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