«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

«В Кубке и английской Премьер-лиге противники успели встретиться девять раз. Три победы одержали бирмингемцы, четыре на счету лондонцев. Две ничьи.



Однако на этот раз шансов на успех больше у «орлов». Дело тут в том, что у «львов» серьёзные проблемы с результативностью, из чего вытекает и всё остальное. В предыдущих восьми матчах в розыгрыше чемпионата Англии они сумели забить только два мяча.



Впрочем, у «Кристал Пэлас» дела не намного лучше. В предыдущих четырёх матчах они сумели оформить только два. При таких раскладах интересно смотрится классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84. Предпосылок к высокой результативности не видно».