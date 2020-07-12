«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.
«В Кубке и английской Премьер-лиге противники успели встретиться девять раз. Три победы одержали бирмингемцы, четыре на счету лондонцев. Две ничьи.
Однако на этот раз шансов на успех больше у «орлов». Дело тут в том, что у «львов» серьёзные проблемы с результативностью, из чего вытекает и всё остальное. В предыдущих восьми матчах в розыгрыше чемпионата Англии они сумели забить только два мяча.
Впрочем, у «Кристал Пэлас» дела не намного лучше. В предыдущих четырёх матчах они сумели оформить только два. При таких раскладах интересно смотрится классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84. Предпосылок к высокой результативности не видно».
- 12 июля 2020
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:03
-
08:00
-
05:00
-
04:45
-
04:30
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:10
-
00:00
- 11 июля 2020
-
23:00
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
20:45