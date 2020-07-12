«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 12 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Подопечным Жозе Моуринью, несмотря на их, откровенно говоря, слабые выезды, определённо нужно отдать должное. После паузы они провели три домашних поединка, в которых сумели набрать семь из девяти возможных очков. При этом был пропущен всего лишь один мяч, да и тот с пенальти от «Манчестер Юнайтед».



Более того, «шпоры» входят в топ-5 английской Премьер-лиги по набранным очкам на своём поле. За 17 игр они потерпели только четыре поражения и сумели оформить 31 мяч в ворота противников. А пропустить получилось лишь 16 раз, что составляет даже меньше одного гола в среднем за матч. Солидные цифры.



Однако сейчас выйти сухими из воды едва ли получится. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выглядит крайне достойно. За четыре предыдущие игры он забил девять мячей, а пропустил лишь один. Появилась надёжность в обороне, а в атаке всегда есть несколько ярких исполнителей, способных что-то придумать.

В целом, соперники смотрятся сопоставимо, а при таких раскладах есть смысл подумать над ставкой обе забьют за приемлемый коэффициент 1.70. Статистика личных встреч на нашей стороне. В девяти из предыдущих 13 очных противостояний непременно забивали и те, и другие".