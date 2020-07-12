«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 28-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.

«Для сохранения хоть каких-то шансов на еврокубки подопечным Кирилла Новикова нужно выиграть любой ценой. Вот только соперник непростой. После ухода Миодрага Божовича «Крылья Советов» не проигрывают: немножко не дотерпели до победы с «Локомотивом» (1:1), сдержали «Ростов» (0:0), а в минувшем туре обыграли «Арсенал» (4:2).



Состав у самарцев вполне крепкий, те же Глушенков и Зиньковский в любой момент способны что-то придумать. Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, хотя они сейчас выглядят нестабильно. У «Крыльев» полнейший порядок с мотивацией, да и в обороне при Андрее Талалаеве они добавили.



На таком фоне у хозяев наверняка возникнут проблемы. Любопытно, что шесть предыдущих встреч были не просто низовыми — в них забивалось не более одного мяча. Тотал меньше 1.5 гола идёт за дивный коэффициент 3.00, но можно взять что-нибудь попроще. Линия позволяет.



Если не готовы рисковать, подумайте о тотале меньше 2.5 мяча за 1.76 или ИТМ 1.5 мяча «Динамо» за 1.79. Моменты даются бело-голубым со скрипом, так что предпосылок для высокой результативности не видно. Единственный позитив — возвращение Шиманьского и Н’Жье в заявку, но на 90 минут их вряд ли хватит».