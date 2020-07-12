Усман — Масвидаль, 12 июля 2020: результат боя UFC 251 и сыгравшие ставки букмекеров

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» прошёл турнир UFC 251. В главном бою вечера чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман защитил титул в поединке с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Усман победил единогласным решением судей.

Эксперты не сомневались в победе Камару Усмана: на действующего чемпиона можно было поставить с коэффициентом 1.36. Ставка в 1000 рублей принесла бы игроку 1360 рублей. Шансы Масвидаля оценивались коэффициентом 3.50.

Аналитики склонялись к тому, что бой завершится досрочно. Поставить на этот вариант предлагалось за 1.75. Коэффициент на то, что поединок продлится все пять раундов, составлял 2.00.

Победа Камару Усмана по очкам шла за 2.90. Со ставки в 1000 рублей клиент получил бы 2900 рублей.