«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: ИТБ 1 гола «Крыльев Советов» за 2.83.

«С приходом Новикова в «Динамо» сначала все вроде бы наладилось, появился результат. Но в 2020-м результаты очень слабые. А после пандемии игра совсем пропала. Может быть, повлияла ситуация с заболевшими. Сложно рассуждать, не находясь в команде. Но игроки есть, а футбол без мысли, и в обороне начали постоянно ошибаться. Сами себе голы привозят.



А «Крылья» с приходом Талалаева заиграли, он сумел вдохнуть оптимизм. Ряд хороших встреч уже было у Самары: могли выиграть у «Локомотива», красиво переиграли «Арсенал». Но очки еще нужны, чтобы спастись.



«Динамо» не будет закрываться. Дома нужно играть на победу, надо реабилитироваться. А самарцы построят игру на контратаках и наверняка динамовцев подловят. Поставлю на то, что «Крылья» забьют более 1 мяча».