ЦСКА — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 ЦСКА — «Рубин».
Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.34.
«Леонид Слуцкий встречается с бывшей командой. Но не жду яркого футбола. «Рубин» пока играет очень прагматично. ЦСКА, несмотря на то что в последних встречах очень много забил, стал действовать тоже аккуратнее. Игра «армейцев» стала более сбалансированной. При этом команда, выиграв в дерби, поймала кураж и выглядит просто здорово. Сейчас появляется реальный шанс побороться за прямой выход в Лигу чемпионов. Конкуренты постоянно теряют очки, никто не показывает стабильный футбол.
Думаю, стоит взять сухую победу ЦСКА. У «Рубина» явные проблемы в атаке, команда очень мало создает моментов. Ну и раскрываться казанцы не станут с соперником, который набрал такую форму, будут осторожничать. Но, на мой взгляд, какую-то ошибку гости совершат и пропустят. Отыграться в Москве им будет уже трудно».
- 12 июля 2020
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