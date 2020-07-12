«Борнмут» — «Лестер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 35-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Лестер».

Ставка: индивидуальный тотал «Лестер Сити» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.83.

«До этого в АПЛ соперники успели повидаться девять раз. Две победы на свой счёт записали «вишни», а «лисы» сумели победить четыре раза. Остальные три встречи завершились вничью.



На этот раз зацепиться за очки подопечным Эдди Хау будет тяжело. Штука в том, что клуб из Борнмута очень много пропускает. В предыдущих девяти играх в чемпионате Англии они доставали мяч из сетки своих ворот аж 21 раз, то есть больше двух голов в среднем за 90 минут. Это очень много.



«Лестер Сити», к слову, на выезде играет довольно неплохо. За 17 гостевых поединков он сумел наколотить 31 мяч в ворота соперников. А при таких раскладах можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.83. Аутсайдер предельно мотивирован, но хватит ли одного желания при таких проблемах — большой вопрос».