«Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».



Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.



«МЮ» сейчас одна из самых зрелищных команд в АПЛ. Мало кто мог подумать туров 15 назад, что команда Сульшера будет дарить людям удовольствие своей игрой, а именно это сейчас и происходит. Три подряд крупные победы, многое стало получаться, отличное нападение, Погба вернулся в центр поля, сформировав отличный дуэт с Матичем, забил впервые с апреля прошлого года. Бруно Фернандеш перед ними здорово вписался – в феврале дебютировал за «МЮ», но уже стал лучшим ассистентом в команде. В плане игры у «МЮ» сейчас всё в порядке, команда продолжает прогрессировать. Если удастся избавиться от балласта и сделать пару точечных приобретений, то «Юнайтед» может претендовать минимум на первую четвёрку в следующем сезоне.



Если что-то вдруг не получается у этой команды, то всегда приходят на помощь люди в чёрном, как это было в предыдущем матче. «Астон Вилла» здорово смотрелась первые полчаса, у «Юнайтед» мало что получалось, но на пустом месте поставили пенальти. Видеоассистенты подтвердили и назначили пенальти непонятно за что. Словом, даже если вдруг что-то не идёт, то находятся те, кто поможет.



Что касается «Саутгемптона», то это одна из лучших по своей игре команд после рестарта сезона. Здорово смотрится физически, отлично работает прессинг – всё то, чем славились «святые» в свои лучшие времена, это все работает.



Мне кажется, что «Саутгемптон» бой здесь даст, но, скорее всего, «МЮ» здесь победит, но вполне возможно, что пропустит. «Саутгемптон» — бойкая команда, она нервы потреплет. Свои три очка «МЮ» возьмёт, продолжит бороться за попадание в Лигу чемпионов, но пропустит. Мой вариант такой – П1 и ТБ (2,5)".