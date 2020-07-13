«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 13 июля

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 32-го тура Серии «Интер» — «Торино».
Ставка: обе забьют за 1.76.
«Интер» — команда удивительная: великолепный состав, отличный тренер, но в последнее время команда побеждает с большим трудом. Была крупная победа со счётом 6:0, но после этого два матча без побед, причём было поражение от «Болоньи». Удивительно, но «Интер» уже пропустил «Аталанту» вперёд и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, тогда как Антони Конте хотел после паузы бороться за чемпионство. Наверное, не в этом году.
Что касается «Торино», то команда внизу турнирной таблицы – не в зоне вылета, но очень близка к этому сектору. В последнем туре была обыграна «Брешия», что для туринцев очень важно. Однако нестабильность, неприятная серия до этого.
Обе команды сейчас нестабильны, обе команды забивают и пропускают, поэтому в этом матче я не готов сказать, кто обязательно выиграет, хоть «Интер» и фаворит. Я сделаю другой прогноз – обе забьют с коэффициентом 1,76. Мне кажется, что это вполне может случиться".
- 13 июля 2020
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 12 июля 2020
-
21:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40