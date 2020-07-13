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«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 13 июля

«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 13 июля
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 32-го тура Серии «Интер» — «Торино».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Интер» — команда удивительная: великолепный состав, отличный тренер, но в последнее время команда побеждает с большим трудом. Была крупная победа со счётом 6:0, но после этого два матча без побед, причём было поражение от «Болоньи». Удивительно, но «Интер» уже пропустил «Аталанту» вперёд и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, тогда как Антони Конте хотел после паузы бороться за чемпионство. Наверное, не в этом году.

Что касается «Торино», то команда внизу турнирной таблицы – не в зоне вылета, но очень близка к этому сектору. В последнем туре была обыграна «Брешия», что для туринцев очень важно. Однако нестабильность, неприятная серия до этого.

Обе команды сейчас нестабильны, обе команды забивают и пропускают, поэтому в этом матче я не готов сказать, кто обязательно выиграет, хоть «Интер» и фаворит. Я сделаю другой прогноз – обе забьют с коэффициентом 1,76. Мне кажется, что это вполне может случиться".

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