«Алавес» — «Хетафе»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Хетафе».

Ставка: тотал больше 1.5 гола за 1.71.

«Соперники явно не могут занести заключительную часть сезона себе в актив. Результаты очень слабые, а потому ситуация в обоих случаях сильно ухудшилась. «Хетафе» на момент рестарта первенства входил в топ-4 и вовсю претендовал на Лигу чемпионов, а теперь в лучшем случае заскочит в Лигу Европы.



У «славных» всё совсем печально, из середины таблицы они постепенно сползли к зоне вылета. Всему виной чудовищная серия — аж шесть поражений подряд с общим счётом 1:14! Единственный гол забит в ворота «Атлетико» с пенальти на 93-й минуте, когда всё уже было ясно. То есть проблемы с созиданием просто кошмарные.



Команду явно подкосила чувствительная неудача в Виго. Тогда она проиграла «Сельте» со счётом 0:6, действуя в меньшинстве с 27-й минуты. Пора бы уже отойти от того провала и начать с чистого листа: 17-е место в испанской Примере, 35 очков, три пункта отрыва от зона вылета. Впереди визит к «Бетису» и игра с «Барселоной».



Разумеется, на фоне низкой результативности с обеих сторон букмекеры не ждут от этого матча результативности. Вот тут-то и начинается самое интересное. С одной стороны, цена ошибки слишком высока и рисковать команды вряд ли станут. С другой — игнорировать статистику очных встреч нельзя.



Дело в том, что в шести предыдущих поединках забивалось как минимум два гола. Это вовсе не тот случай, когда часть игр датирована лохматыми годами — все они состоялись не ранее сезона-2017/2018. То есть эти цифры более чем актуальны. Брать ли тотал больше 2 мяча за 2.17 — вопрос вкуса, а вот ТБ 1.5 гола за 1.71 с точки зрения математики смотрится здорово».