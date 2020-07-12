ЦСКА — «Рубин»: прогноз и ставка на матч 28-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».
Ставка: обе забьют за 2.19.
«Хозяева сейчас крайне хороши, даже появились шансы на зону Лиги чемпионов. «Рубин» тем временем увяз в середине турнирной таблицы и показывает довольно бледный футбол, хотя очки набирает исправно. Зацепиться за шестую строчку будет сложно — слишком много конкурентов.
На первый взгляд, у «армейцев» не должно возникнуть проблем. Если бы не один момент — дисквалификации Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина. Виктору Гончаренко придётся вновь перебирать центр обороны. Выходить в четыре защитника он вряд ли рискнёт. Это повышает шансы казанцев.
На таком фоне коэффициент 2.19 на классическую ставку «обе забьют» выглядит крайне соблазнительно. В ЦСКА с атакой сейчас полный порядок, но кадровые потери наверняка скажутся. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют, на него дают 2.50. Красно-синие почувствовали уверенность, да и мотивация у них выше».
- 12 июля 2020
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