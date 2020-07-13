«МЮ» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 35-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Манкунианцы явно на подъёме. За пять матчей после паузы они умудрились наколотить аж 15 мячей, то есть ровно три штуки в среднем за игру.



Однако дать бой «святые» определённо могут, несмотря на чужой стадион. Штука заключается в том, что по набранным очкам в гостях они входят в топ-5 нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. За 17 выездов у них получилось добыть восемь побед и оформить целых 26 мячей. Солидные цифры.



К слову, после рестарта чемпионата Англии команда из одноимённого города также не испытывает проблем с результативностью. За пять встреч она смогла расстроить своих противников восемь раз. При таких раскладах классическая ставка «обе забьют» за крепкий коэффициент 1.89 выглядит вполне заманчиво.



Статистика личных встреч на нашей стороне. За восемь матчей с 2013 года на «Олд Траффорде» «Саутгемптон» забил ровно восемь мячей, а «Манчестер Юнайтед» — 11».