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«МЮ» — «Саутгемптон»: во сколько начало матча, где будет трансляция, прогнозы и ставки

«МЮ» — «Саутгемптон»: во сколько начало матча, где будет трансляция, прогнозы и ставки
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13 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.25.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

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