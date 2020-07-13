«МЮ» — «Саутгемптон»: эксперты оценили шансы команды Сульшера войти в топ-4 АПЛ

13 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт». В случае победы «МЮ» войдёт в топ-4 АПЛ.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.25.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 13 июля 2020
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 12 июля 2020
-
21:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50