«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Вильярреала» в один мяч или ничья за 1.90.

«На примере этих команд можно изучать, как лучше всего и как хуже всего можно было подготовиться к доигрыванию чемпионата после внезапной паузы. За семь туров после карантина «Вильярреал» набрал 19 очков (больше всех после мадридского «Реала»), а шедший прежде в зоне Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» заработал лишь 5 очков (меньше всех, кроме «Эспаньола» и «Алавеса»). Последнее домашнее поражение 2:3 от «Гранады» было особенно кошмарным для «Ла Реала», у которого было минимум времени на восстановление — уже на третий день после того матча придётся играть в Вильярреале.



У «подводников», напротив, календарь в последнее время был весьма благоприятный, они сыграют на пятый день после важнейшей победы над прямым конкурентом — «Хетафе». Но есть и проблемы — на 90-х минутах того матча «Вильярреал» потерял на этот тур сразу двух заработавших дисквалификацию футболистов основного состава — опорника Иборру и нападающего Жерара Морено. Плюс травмирован ещё один форвард Бакка. Придётся «подводникам» уповать в центре атаки на Пако Алькасера, который был травмирован неделю назад в игре с «Барселоной» и, видимо, выйдет в стартовом составе лишь потому, что остальные ведущие форварды точно не могут сыграть.



С учётом серьёзных потерь в линии атаки вряд ли «Вильярреал» забьёт слишком много. Но креативных атакующих хавбеков у «Вильярреала» предостаточно, его игра лучше поставлена, поэтому я поставлю на то, что «Вильярреал» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью».