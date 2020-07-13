«МЮ» — «Саутгемптон»: прямой эфир, где смотреть матч АПЛ, онлайн трансляция 13 июля

13 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт». В случае победы «МЮ» войдёт в топ-4 АПЛ.



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.25.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.