«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.



«Реал Сосьедад» — это же какие-то «руины» просто. Ему уже всё равно, пропускать или забивать, команда полностью развалилась под конец чемпионата. Думаю, «Вильярреал» должен выиграть. Несмотря на то что у хозяев не сыграет из-за дисквалификации лучший нападающий команды Херард Морено, а возможно и Пако Алькасер. Но в зону Лиги чемпионов «Вильярреал» вряд ли уже попадёт.



Проиграв «Гранаде» на своём поле, «Реал Сосьедад» разочаровал полностью: проиграл «Гранаде», которая, я уверен, и за место в Лиге Европы не поборется, хотя до него совсем небольшое расстояние. Ощущение, что «Реал Сосьедад» сейчас живёт одной мыслью: скорей бы закончился этот чемпионат, и уже приступить к новому.



Не считаю, что этот матч имеет важное значение для турнирной борьбы. Для испанцев основным приоритетом является Лига чемпионов, плюс 7-е место тоже, скорее всего, даст путёвку в Лигу Европы, поэтому жду достаточно открытый футбол в этой встрече».