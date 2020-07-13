«Гранада» — «Реал Мадрид»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

13 июля «Гранада» и «Реал Мадрид» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Мадридцы опережают «Барселону» на одно очко при игре в запасе.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Гранада» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.
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