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«Коньяспор» — «Истанбул»: прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 13 июля

«Коньяспор» — «Истанбул»: прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 13 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Турции «Коньяспор» — «Истанбул».

Ставка: победа «Истанбула ББ» за 1.94.

«У «Истанбула» дела складываются просто замечательно. После рестарта сезона удалось набрать 13 из 15 возможных очков при не самом простом календаре и стать явным фаворитом чемпионской гонки. Единственная осечка допущена в битве с «Галатасараем» (1:1), во всех остальных случаях соперники оставались с пустыми руками. Любопытно, что стамбульцы в этих четырёх играх забивали строго по два гола.

За три тура до окончания первенства подопечные Окана Бурука занимают чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 66 очков. Идущий вторым «Трабзонспор» отстаёт на четыре пункта, а все остальные потеряли даже теоретические шансы на титул.

Соответственно для триумфа достаточно набрать в трёх турах шесть баллов. Задача посильная. Начать предстоит с визита к «Коньяспору», который отчаянно пытается избежать вылета во второй дивизион. Получается так себе — в пяти поединках после выхода с карантина набрано всего четыре очка.

Оборона у бело-зелёных вполне неплоха, 43 пропущенных мяча за 31 тур — лучший показатель среди всех команд, находящихся за пределами топ-7. А вот атака просто кошмарная — всего 26 голов, худшие цифры во всём чемпионате Турции. Сейчас команда находится на предпоследней строчке, хотя шансы остаются. Даже идущий 13-м «Йени Малатьяспор» оторвался лишь на два очка.

Но обставить лидера Суперлиги будет невероятно сложно, на что намекает и статистика очных встреч — ни одной победы в 11 матчах. «Истанбул» в пяти последних выездах добыл 13 очков из 15 возможных, так что с фаворитом тут всё понятно. Мотивированные хозяева сделают всё возможное и наверняка дадут бой, однако разница в исполнительском мастерстве должна сказаться.

П2 за 1.94 смотрится вполне нормально. Вариант посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.53. Как мы уже говорили, пропускают хозяева немного, а забивают ещё реже. Да и в восьми предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов».

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