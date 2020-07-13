«Гранада» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» за 1.50, гол после 76-й минуты за 1.93.

«Обе команды находятся в очень хорошем состоянии. «Реал» после паузы на карантин одержал 8 побед подряд. «Гранада» стала одним из открытий посткоронавирусного футбола наряду с «Вильярреалом». Очень здорово красно-белые выглядят. На кураже в последних турах они вырывали в концовках то ничью, то победу против сильных соперников. В итоге «Гранада» оказалась на расстоянии одного очка от еврокубковой зоны.



Оно полагается 7-му месту, поскольку «Реал Сосьедад» и «Атлетик», финалисты Кубка Короля, отказались от путёвки в Лигу Европы ради того, чтобы сыграть финальный матч позже, после лимитной установленной УЕФА даты. Хотят играть при полных трибунах, хоть через год, но чтобы зрители это увидели. Таким образом, 7-е место тоже выходит в Лигу Европы.



Более того, не исключён вариант, при котором можно будет прыгнуть в Лигу Европы и с 8-го места. Это возможно будет в случае, если «Хетафе» выиграет Лигу Европы. В общем, «Гранаде» нужно продолжить в том же духе, и тогда в Гранаду могут приехать еврокубки. Удивительная история. На том кураже, на котором находится «Гранада», «Реал» им не страшен. Тем более что против грандов «Гранада» играет очень хорошо. Боя «Реалу» она даст, но всё равно козыри «Реала» перевесят. Коэффициент в районе 1.50, который предлагается на чистую победу «Реала», мне представляется достаточно высоким, чтобы сыграть чистую победу «Реала».



После дисквалификации у мадридцев вернулся Серхио Рамос и Дани Карвахаль. Думаю, что мадридцы хотят обеспечить титул заранее, сделать это в более пафосной обстановке, на своём родном стадионе. Для этого надо выиграть две встречи и после матча с «Вильярреалом» праздновать чемпионский титул и думать, как болельщики будут делать социальную дистанцию. Празднование чемпионских титулов сейчас запрещено.



Мне кажется, что шансы «Реала» достаточно хороши. Ставлю на чистую победу «Реала». Вторая ставка, которую я рекомендую — это гол с 76-й минуты до финального свистка. В последних матчах что «Гранада» в концовке забивает, что «Реал» благодаря свежим игрокам забивает много и создаёт в концовках много остроты.



То, что разрешены пять замен, и то, что у «Реала» мощнейшая «скамейка», с которой выходят то Азар, то Бэйл, то Асенсио, то Иско и другие прекрасные футболисты, которых можно долго перечислять, — всё это помогает «Реалу» додавливать соперников и забивать в концовке. В ситуации, когда 90-я минут может длиться бесконечно, ставка на гол после 76-й минуте в матче «Гранада» — «Реал» вполне оправданна».