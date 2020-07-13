«Интер» — «Торино»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Торино».
Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.76.
«Интер» регулярно теряет очки и уже не думает о чемпионстве. Миланцам элементарно не хватило сил. В общем, все конкуренты «Ювентуса» испытывают серьёзнейшие проблемы. «Лацио» сейчас тоже не в лучшей форме.
Антонио Конте после матча с «Вероной» расхваливал своих игроков. Говорил, что команда пытается играть в атаку и создаёт моменты и она на правильном пути.
«Торино» имеет 6-очковый отрыв от зоны вылета, поэтому пока команда Морено Лонго не может расслабиться.
Я думаю, «Интер» должен наконец-то выиграть. Уровень исполнителей у Конте фантастический. Да и с мотивацией пока всё в порядке (у Конте иначе и быть не может). Я поставлю на победу миланцев и на тотал голов меньше 4.5 за 1.76".
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