«Гранада» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Испании 13 июля
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Реал Мадрид» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.70.
«Реал» совершенно не горит желанием откладывать дело с чемпионством в долгий ящик. Думаю, команда Зидана набрала хороший ход. Сейчас после паузы, связанной с коронавирусом, «Реал» стабилен в плане достижения результата.
«Гранада» — команда неплохая, боевая. Но в сравнении с мотивацией «Реала» стать чемпионом и идти дальше в своём развитии ей будет трудно соперничать.
Выберу в этом матче ставку на победу «Реала» с форой (-1). Ставка подразумевает расход. Коэффициент — 1,7. Считаю, что это самая простая и очевидная ставка на этот матч".
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