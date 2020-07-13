«Гранада» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Испании 13 июля

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Реал Мадрид» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.70.

«Реал» совершенно не горит желанием откладывать дело с чемпионством в долгий ящик. Думаю, команда Зидана набрала хороший ход. Сейчас после паузы, связанной с коронавирусом, «Реал» стабилен в плане достижения результата.



«Гранада» — команда неплохая, боевая. Но в сравнении с мотивацией «Реала» стать чемпионом и идти дальше в своём развитии ей будет трудно соперничать.



Выберу в этом матче ставку на победу «Реала» с форой (-1). Ставка подразумевает расход. Коэффициент — 1,7. Считаю, что это самая простая и очевидная ставка на этот матч".