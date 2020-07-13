«Гранада» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч 36-го тура Ла Лиги

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Реал Мадрид» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Это будет сложный выезд, сейчас я объясню почему. У Мадрида хорошая серия из нескольких игр подряд. Они выигрывают довольно долго.



После выхода из карантина команда абсолютно все свои матчи в чемпионате выиграла. Мадрид регулярно бьёт пенальти и выигрывает матчи всухую. Это важный момент, но допущу оговорку.



Практически во всех играх, которые «Реал» выигрывал с разной степенью запаса прочности после карантина, у его ворот возникало довольно много моментов. То, что команды-соперники не забивают в ворота «Реала», до известной степени стечение обстоятельств. В любой момент это может прекратиться.



Мне кажется, что матч с «Гранадой» — это как раз тот самый матч, на котором везение «Реала» может закончиться. Почему? Потому что «Гранада» — атакующая команда. Если посмотреть на таблицу, мы увидим, что они довольно много забивают: забивают вровень с «Валенсией», больше «Хетафе», чуть меньше «Атлетико Мадрид».



«Гранада» довольно весёлая. Она много забивает и много пропускает. Ей есть кем играть в атаке, в оппозиционном нападении и в быстром ответе. Разнообразие богатства атакующих вариантов для «Гранады» является определяющим. Да, они и пропустить в состоянии. Но мне кажется, что тут есть ещё один важный фактор.



«Гранада» сейчас в шаге от исторического события — они могут выйти в еврокубки. Чемпионство «Реала» — это одна история, а «Гранады» своя собственная жизнь, которую надо устраивать. Конечно, они будут играть по максимуму и стремиться забить.



Я думаю, что забить «Гранаде» по силам. Предлагаю вам задуматься над вариантом обе команды забьют с коэффициентом 2.00. Жду от этого матча событий и голов. Я думаю, «Гранаде» есть что нам продемонстрировать".