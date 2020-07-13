Фанат «МЮ» поставил наследство на чемпионство «Ливерпуля» и выиграл более 8 млн рублей

55-летний британец Тони Уорд выиграл более £ 91 тыс. (8,124 млн рублей), поставив на победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

Уорд, являющийся болельщиком «Манчестер Юнайтед», сделал ставку в размере £ 55 тыс. на триумф мерсисайдцев в октябре 2019 года. Коэффициент в тот момент составлял 1.66.

Уорд унаследовал £ 55 тыс., на которые и была совершена ставка, в 2017 году после смерти 82-летней матери.

«Тогда „Ливерпуль“ играл достаточно хорошо, чтобы взять чемпионство. Я решился на ставку после долгих размышлений. Из-за приостановки сезона в связи с пандемией ставка зависла. Думаю, в случае отмены сезона мне бы просто вернули деньги, но это было бы несправедливо. К тому моменту всем было понятно, что „Ливерпуль“ победит, ему не хватало всего шести очков», — отметил Уорд.