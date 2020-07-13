«Алавес» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Алавес» — «Хетафе».
Ставка: ничья за 2.84.
«Алавес» потерпел шесть поражений подряд и близок к зоне вылета. Однако баски совсем не были безнадёжны в последних турах, да и турнирная ситуация «Алавеса» не критична: три очка преимущества над «Мальоркой» и «Леганесом» при одном матче в запасе, преимуществе над «Мальоркой» в личных матчах и равенстве в личных встречах с «Леганесом». «Хетафе» явно посильнее «Алавеса» по игре, хоть и тоже сильно сдал после карантинной паузы. При этом «синенькие» тоже очень мотивированы – очки им нужны для сохранения места в зоне Лиги Европы.
Стоит также учитывать, что обе команды низовые, голов в их матчах ниже среднего. Но у «Хетафе» дисквалифицированы сразу три защитника и один форвард вследствие заварушки на 97-й минуте прошлого матча.
Мне кажется, тут велики шансы на ничью. Для обеих команд она стала бы не то чтобы желанным результатом, но приемлемым».
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