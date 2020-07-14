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«Челси» — «Норвич Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 36-го тура АПЛ 14 июля

«Челси» — «Норвич Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 36-го тура АПЛ 14 июля
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Норвич».

Ставка: победа «Челси» всухую за 1.72.

«Снова в центре внимания любимая Англия. «Челси» — «Норвич». «Челси» после удивительного и оглушительного поражения должен взяться за ум и разгромить худшую команду АПЛ. В том числе и для того, чтобы гарантировать себе спокойствие в борьбе за место в Лиге чемпионов, потому что соперники незаметно к «пенсионерам» подобрались.

Если посмотреть на статистику прошлых встреч, то понятно, что лондонцы безоговорочные фавориты. Скорее всего, выиграют не просто матч, но и каждый из таймов, а «Норвич», скорее всего, не забьёт. Команда играет на выезде из рук вон плохо.

Из всех тех ставок, которые предлагаются, наиболее любопытной по своему коэффициенту мне кажется следующая — «Челси» победит, а «Норвич» не забьёт. Коэффициент 1,72. Деньги, на мой взгляд, совершенно верные.

Можно было бы сыграть и победу «Челси» при низовом коэффициенте. Но статистика прошлых лет — это одно, а сегодняшний настрой и озлобленность «Челси» — это совершенно другое. Поэтому предлагаю ставить именно на это — победа «Челси» и «Норвич» не забивает».

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В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.
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