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«Челси» — «Норвич»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года

«Челси» — «Норвич»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Норвич».

Ставка: разгромная победа «Челси» за 2.06.

«При всей своей ненадёжности и нестабильности в обороне «Челси» довольно много забивает. «Норвич» явно не выглядит той командой, оборона которой является непроходимой. Запомним этот момент.

Конечно, «Норвич» на каком-то отрезке сезона пытался закрываться, когда ещё был не совсем безнадёжен. Однако сейчас эта команда уже официально вылетела и вернётся в Чемпионшип. Возможно, футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать приглашение в клуб Премьер-лиги.

В летний период «Норвич» совсем не забивает. Футболисты «Норвича» сподобились всего на один гол в ворота «Уотфорда». Всё это, безусловно, на руку лондонцам. Они будут мотивированы борьбой за четвёрку и место в Лиге чемпионов.

Думаю, хозяева поля забьют довольно много. Даже если «Норвич» забьёт один гол, то «Челси» по силам ответить четырьмя мячами. Поэтому жду уверенную победу фаворита и ставлю на «Челси» с форой (-2.5)".

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В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.
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