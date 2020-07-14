«Челси» — «Норвич»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Норвич».



Ставка: разгромная победа «Челси» за 2.06.



«При всей своей ненадёжности и нестабильности в обороне «Челси» довольно много забивает. «Норвич» явно не выглядит той командой, оборона которой является непроходимой. Запомним этот момент.



Конечно, «Норвич» на каком-то отрезке сезона пытался закрываться, когда ещё был не совсем безнадёжен. Однако сейчас эта команда уже официально вылетела и вернётся в Чемпионшип. Возможно, футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать приглашение в клуб Премьер-лиги.



В летний период «Норвич» совсем не забивает. Футболисты «Норвича» сподобились всего на один гол в ворота «Уотфорда». Всё это, безусловно, на руку лондонцам. Они будут мотивированы борьбой за четвёрку и место в Лиге чемпионов.



Думаю, хозяева поля забьют довольно много. Даже если «Норвич» забьёт один гол, то «Челси» по силам ответить четырьмя мячами. Поэтому жду уверенную победу фаворита и ставлю на «Челси» с форой (-2.5)".

«Челси» — «Норвич». Прогноз: разгром от «Шеффилда» приведёт Лэмпарда и Виллиана в чувство В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.