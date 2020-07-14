«Челси» — «Норвич»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Норвич».
Ставка: победа «Челси» всухую за 1.83.
«До конца сезона «пенсионерам» осталось провести три тура, работы хватит с лихвой. Помимо игр с аутсайдером «Норвичем», на заключительном отрезке первенства предстоит провести два матча с очень опасными оппонентами — «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».
«Норвич Сити» в прошлом туре потерпел очередное поражение, ставшее для него седьмым кряду в АПЛ. У «канареек» по-прежнему 21 балл и последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. За три тура до конца сезона команда уже гарантированно вылетит в Чемпионшип. Отставание даже от 18-й строчки составляет уже десять пунктов, от спасительной 17-й — все 13.
Теперь «Норвичу» предстоит очередной тяжелейший выезд, на этот раз к лондонскому «Челси». А любопытно здесь то, что клуб из Нориджа в предыдущих 11 встречах между соперниками с 2011 года не одержал ни одной победы. Более того, в восьми случаях одерживали верх лондонцы, а ещё трижды случалась ничья.
Стоит также отметить, что за четыре поединка в Лондоне в английской Премьер-лиге на этом отрезке «канарейки» сумели затолкать мяч в сетку ворот хозяев лишь два раза. Из своих же они доставали снаряд целых восемь раз.
При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.83 смотрится заманчиво. Всё-таки команда Фрэнка Лэмпарда дома играет в защите более сконцентрировано. В предыдущих трёх домашних играх она пропустили всего один гол, да и тот прямым ударом со штрафного.
Против аутсайдера АПЛ играет также и его кошмарная статистика в последних турах. За семь предыдущих туров он сумел оформить только один мяч, а пропустил целых 16. Хлопнуть дверью перед вылетом в Чемпионшип будет сложно».
- 14 июля 2020
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 13 июля 2020
-
21:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15