«Челси» — «Норвич»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Норвич».

Ставка: победа «Челси» всухую за 1.83.

«До конца сезона «пенсионерам» осталось провести три тура, работы хватит с лихвой. Помимо игр с аутсайдером «Норвичем», на заключительном отрезке первенства предстоит провести два матча с очень опасными оппонентами — «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».



«Норвич Сити» в прошлом туре потерпел очередное поражение, ставшее для него седьмым кряду в АПЛ. У «канареек» по-прежнему 21 балл и последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. За три тура до конца сезона команда уже гарантированно вылетит в Чемпионшип. Отставание даже от 18-й строчки составляет уже десять пунктов, от спасительной 17-й — все 13.



Теперь «Норвичу» предстоит очередной тяжелейший выезд, на этот раз к лондонскому «Челси». А любопытно здесь то, что клуб из Нориджа в предыдущих 11 встречах между соперниками с 2011 года не одержал ни одной победы. Более того, в восьми случаях одерживали верх лондонцы, а ещё трижды случалась ничья.



Стоит также отметить, что за четыре поединка в Лондоне в английской Премьер-лиге на этом отрезке «канарейки» сумели затолкать мяч в сетку ворот хозяев лишь два раза. Из своих же они доставали снаряд целых восемь раз.



При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.83 смотрится заманчиво. Всё-таки команда Фрэнка Лэмпарда дома играет в защите более сконцентрировано. В предыдущих трёх домашних играх она пропустили всего один гол, да и тот прямым ударом со штрафного.



Против аутсайдера АПЛ играет также и его кошмарная статистика в последних турах. За семь предыдущих туров он сумел оформить только один мяч, а пропустил целых 16. Хлопнуть дверью перед вылетом в Чемпионшип будет сложно».