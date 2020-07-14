«Челси» — «Норвич Сити»: эксперты оценили шансы команды Лэмпарда победить в 36-м туре АПЛ
14 июля «Челси» примет «Норвич Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 23.00. Поставить на ничью можно за 10.75.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Норвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.
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В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.
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