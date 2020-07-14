«Челси» — «Норвич Сити»: эксперты оценили шансы команды Лэмпарда победить в 36-м туре АПЛ

14 июля «Челси» примет «Норвич Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 23.00. Поставить на ничью можно за 10.75.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Норвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Челси» — «Норвич». Прогноз: разгром от «Шеффилда» приведёт Лэмпарда и Виллиана в чувство В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.