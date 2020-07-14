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«Кардифф» — «Дерби Каунти»: прогноз и ставка на матч Чемпионшипа 14 июля

«Кардифф» — «Дерби Каунти»: прогноз и ставка на матч Чемпионшипа 14 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Дерби Каунти».

Ставка: гол в первые 28 минут — нет за 2.19.

«Речь о битве прямых конкурентов за попадание в зону плей-офф. Прямое повышение в классе не грозит ни тем ни другим, потеряны даже теоретические шансы. А вот попасть в топ-6 реально. По сути для обеих команд игры на выживание уже начались. Каждая осечка рискует оказаться роковой.

У валлийцев положение несколько лучше. Они располагаются на вожделенном шестом месте, имея в активе 64 очка. Одна проблема — в радиусе четырёх пунктов находятся аж шесть клубов, каждый из которых только и ждёт оплошности соперника. А их в последнее время у «лазурных птиц» хватает.

Собственно, в четырёх предыдущих турах одержана всего одна победа и набрано лишь четыре балла. У «Дерби Каунти» примерно те же проблемы. Команда вышла с карантина тремя победами кряду, а в трёх последующих турах разжилась лишь одним очком. Здесь, правда, нужно делать скидку на уровень оппозиции — играть приходилось исключительно с представителями топ-5 Чемпионшипа.

Фактически выезд в Уэльс становится ключевым. Реальные шансы на попадание в плей-офф останутся только в случае победы. Вот только вдали от родного стадиона «Дерби» откровенно не блещет — всего пять побед в 21 поединке при резко отрицательном балансе голов (25:40).

Единственная надежда — статистика очных встреч, в трёх предыдущих случаях «бараны» ни разу не уступили (одна победа и две ничьи). Цена ошибки невероятно высока, поэтому дебют наверняка получится закрытым. Предпосылок для высокой результативности не видно. Возьмём «гол в первые 28 минут — нет» за 2.19. Также можно подумать о 1Х + тотал меньше 3.5 за нестыдные 1.85».

«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз: Уэйн Руни потеряет шансы на выход в АПЛ
«Баранам» нужна только победа, но на выезде в нынешнем сезоне они выступают слабо.
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