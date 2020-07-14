«Рединг» — «Мидлсбро»: прогноз и ставка на матч Чемпионшипа 14 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Мидлсбро».

Ставка: «Мидлсбро» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

У «Рединга» всё нормально, остаток сезона превратился в формальность. Побороться за выход в АПЛ не вышло, с 56 очками команда располагается на 13-й строчке. Теоретические шансы на попадание в топ-6 ещё остаются, поскольку «Кардифф Сити» набрал 64 балла. Но понятно, что за три тура такой гандикап не отыграть.



Зона вылета, впрочем, также не грозит. Отрыв от располагающегося на 22-й позиции «Халл Сити» составляет 11 пунктов. Вроде бы можно расслабиться и начать готовиться к отпуску, однако «ройялс» не сбавляют оборотов. В трёх предыдущих турах они набрали семь очков из девяти возможных, пропустив всего один гол.



Правда, тут нужно сделать скидку на уровень соперников. Дело в том, что все они входят в пятёрку худших Чемпиошипа. Для начала «Рединг» разнёс несчастный «Лутон Таун» (5:0), затем скатал нулевую ничью с «Хаддерсфилд Таун», а в субботу удержал победу над «Чарльтон Атлетик» (1:0).



Вот только «Мидлсбро» недалеко ушёл — 47 очков в 43 турах и 19-е место в турнирной таблице. То есть шестое с конца. Букмекеры, впрочем, считают гостей фаворитом. На первый взгляд, это сомнительно. Во-первых, «боро» потерпели три поражения в четырёх предыдущих турах, хотя ни один из оппонентов на указанном отрезке сейчас не входит в топ-8.



Во-вторых, «Рединг» набрал хороший ход и уже набил руку на аутсайдерах. Кроме того он будет играть на своём поле, а это тоже имеет определённое значение. Велик соблазн сыграть против линии, но это желание разбивается о статистику личных встреч. Дело в том, что в шести предыдущих случаях «ройялс» не набрали ни одного очка.



Шесть поражений из шести возможных, пять из них — с разницей в один мяч. Впрочем, оттолкнуться тут всё же есть от чего. Дело в том, что в 14 последних поединках забивалось не более трёх голов. На таком фоне ставка «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за 1.88 выглядит вполне неплохо».