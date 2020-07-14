«Аталанта» — «Брешия»: прогноз «Чемпионата» на матч 33-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Брешия».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.72.

В Серии А хозяева не проигрывают уже 12 матчей, в 10 из которых добыты победы. Мощнейший результат позволяет клубу из Бергамо находиться в одном пункте от занимающего второе место «Лацио» и в девяти — от лидирующего «Ювентуса».



Стоит подчеркнуть также и то, что у бергамасков лучшая атака среди всех участников чемпионата Италии. На данный момент в списке бомбардиров находятся сразу три нападающих «Аталанты», которые забили 15 и более мячей.



У «Брешии», напротив, дела продвигаются совсем худо. Она находится в зоне вылета, набрав за 32 тура лишь 21 балл. За шесть туров до конца сезона дистанция до спасительной 17-й строчки составляет девять пунктов, так что шансов сохранить прописку в элитном итальянском дивизионе практически нет.



Бергамаски не проигрывают у себя дома уже шесть игр подряд. Причём они сумели добыть на этом отрезке пять побед с общим счётом 13:4. Цифры очень солидные. Матч первого круга завершился в пользу «богини». Тогда команда из одноимённого города принимала чёрно-синих и уступила им с разгромным счётом 0:3, не имея практически никаких вариантов. На этот раз мы бы ожидали чего-то похожего, поскольку фаворит во второй части сезона только добавил.



Кошмарная гостевая статистика «Брешии» буквально кричит о победе хозяев. В предыдущих семи выездах бело-голубые потерпела шесть поражений с общим счётом 3:21. А при таких раскладах П1 с форой (-2) за коэффициент 1.72 выглядит вполне неплохо. Предпосылок для сенсации не видно".